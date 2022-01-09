中職／學長說這個背號不好穿 宋晟睿想打出88號的價值

身穿88號球衣的宋晟睿，被球迷暱稱「宋88」，他對數字「8」有偏好，去年從李吳永勤手中拿到這個背號，他有期待，「想穿出這個背號的價值，我會努力，會繼續加油。」

宋晟睿解釋與88的緣分，小時候在盃賽穿過88號，從此就很喜歡這個號碼，剛進兄弟時88號已有主人，他因此先穿89號，去年向李吳永勤提出想要他的背號的請求。

「他一開始是說讓他先想一下，也有給我心理建設，說88號不好穿。」宋晟睿最終拿到了想要的背號，期許未來能打出這個背號的價值。

對中職88號球員的第一印象，宋晟睿點名樂天桃猿隊的藍寅倫，「那時還是Lamigo，看到他穿88號，感覺滿強的。」

李吳永勤共使用這個背號5季，再前一任主人為耿伯軒；中職使用88號最久的則是現任富邦悍將隊內野教練鄭兆行，從2002年仍是選手時期使用至今。