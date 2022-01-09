中職／原來是小童星出身 宋晟睿兒時拍過摩托車廣告

中信兄弟隊新人宋晟睿今天舉辦粉絲同樂會，接受媒體聯訪時意外揭露其實是小小童星，少棒時曾拍過摩托車、壽險廣告，而且戲份超多，他也坦言滿喜歡拍廣告的感覺。

宋晟睿在2020年季中選秀以第2指名入隊，去年全季共在一軍出賽56場、93打席，以驚人跑速與星級守備迅速進入球迷視線中，今天也在經紀公司的安排下舉辦球迷會，與球迷度過周末午後。

宋晟睿與球迷分享心情點滴，球迷提問最大挫折，他點出高一時成績很好，卻在高二開始走下坡，也對自己產生懷疑，「高三才又爬起來，女友也灌輸自己想法，才讓自己又走向正軌。」

對今年球季的期待，他希望可以健健康康打完整季，讓教練看到自己的努力；球迷提到，有速度的他，是否會以盜壘王為目標，宋晟睿坦言知道自己的速度，確實也會想，「但剛剛也說了金手套、新人王，好像有點貪心，先不要想，一步一步來，往那個目標去邁進。」

還符合新人資格，就有自己的後援會，宋晟睿直言意外，「從打球以來沒想像過，自己會有那麼多球迷、那麼多人支持，可能也因為進來時有些表現被看到，謝謝他們，之後的路會繼續加油。」身上所穿的藍色T恤，就是來自球迷會的作品。

被問到不當球員會進入什麼職業時，宋晟睿也意外提到自己在小時曾拍過兩部廣告，全長超過六分鐘的摩托車廣告中，宋晟睿的戲份頗多，與藝人黃騰浩對戲。宋晟睿透露這是在小六時拍的，為何成為小球員主角，他也記不太清楚了，「只記得當時問要當罵人的還是被罵的。」