快訊

一周天氣看這裡！周二高山追雪 周三8度挑戰入冬最冷

中二補選、罷昶失利 國民黨：在地民意再度被國家機器吞噬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／原來是小童星出身 宋晟睿兒時拍過摩托車廣告

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
宋晟睿舉辦球迷同樂會。記者陳宛晶／攝影
宋晟睿舉辦球迷同樂會。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊新人宋晟睿今天舉辦粉絲同樂會，接受媒體聯訪時意外揭露其實是小小童星，少棒時曾拍過摩托車、壽險廣告，而且戲份超多，他也坦言滿喜歡拍廣告的感覺。

宋晟睿在2020年季中選秀以第2指名入隊，去年全季共在一軍出賽56場、93打席，以驚人跑速與星級守備迅速進入球迷視線中，今天也在經紀公司的安排下舉辦球迷會，與球迷度過周末午後。

宋晟睿與球迷分享心情點滴，球迷提問最大挫折，他點出高一時成績很好，卻在高二開始走下坡，也對自己產生懷疑，「高三才又爬起來，女友也灌輸自己想法，才讓自己又走向正軌。」

對今年球季的期待，他希望可以健健康康打完整季，讓教練看到自己的努力；球迷提到，有速度的他，是否會以盜壘王為目標，宋晟睿坦言知道自己的速度，確實也會想，「但剛剛也說了金手套、新人王，好像有點貪心，先不要想，一步一步來，往那個目標去邁進。」

還符合新人資格，就有自己的後援會，宋晟睿直言意外，「從打球以來沒想像過，自己會有那麼多球迷、那麼多人支持，可能也因為進來時有些表現被看到，謝謝他們，之後的路會繼續加油。」身上所穿的藍色T恤，就是來自球迷會的作品。

被問到不當球員會進入什麼職業時，宋晟睿也意外提到自己在小時曾拍過兩部廣告，全長超過六分鐘的摩托車廣告中，宋晟睿的戲份頗多，與藝人黃騰浩對戲。宋晟睿透露這是在小六時拍的，為何成為小球員主角，他也記不太清楚了，「只記得當時問要當罵人的還是被罵的。」

中信兄弟 選秀

延伸閱讀

中職／新面孔變少 已12名洋將回鍋

中職／悍將找齊4洋將 未見羅力

中職／緩開新福袋 猿隊4洋投都是「回鍋肉」相中信賴感

中職／回到「大洋砲時代」 土投回春是關鍵

相關新聞

日職／洋將報到第一人 陳偉殷投入2月1日春訓沒問題

效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷力拚再起，展現強烈決心，已在昨天抵達日本，成為今年日職12隊第一位抵日洋將，離美前、赴日後的...

中職／黃鈞聲卸下26號 退休「萬人迷」背號還是讓給泰迪？

中信兄弟捕手黃鈞聲今年宣布將26號改為82號，背後原因引發球迷討論，有人認為是為了退休「萬人迷」王光輝的背號，也有網友提到新洋將泰迪過去在統一獅就是26號，黃鈞聲可能是為了把背號讓給他才會改成82號。

高中木棒／甲斐拓也型捕手 大溪王興龍敲高中生涯首轟

高中木棒聯賽今天開打，大溪高中、台南海事在首戰交鋒，大溪在張御城、王興龍投打雙雄帶領下，提前7局以12：2勝出，王興龍只...

中職／想沒收誰的全壘打？宋晟叡選自己的姪子和姨丈

中信兄弟隊新秀宋晟睿去年憑藉沒收全壘打，奪下年度最佳美技獎，讓吉力吉撈．鞏冠、林承飛都當過苦主，如果要點出未來還想沒收誰...

中職／學長說這個背號不好穿 宋晟睿想打出88號的價值

身穿88號球衣的宋晟睿，被球迷暱稱「宋88」，他對數字「8」有偏好，去年從李吳永勤手中拿到這個背號，他有期待，「想穿出這...

中職／原來是小童星出身 宋晟睿兒時拍過摩托車廣告

中信兄弟隊新人宋晟睿今天舉辦粉絲同樂會，接受媒體聯訪時意外揭露其實是小小童星，少棒時曾拍過摩托車、壽險廣告，而且戲份超多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。