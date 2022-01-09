日職／洋將報到第一人 陳偉殷投入2月1日春訓沒問題

效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷力拚再起，展現強烈決心，已在昨天抵達日本，成為今年日職12隊第一位抵日洋將，離美前、赴日後的新冠檢測都呈陰性。

陳偉殷去年與阪神簽下兩年合約，效力首季表現不盡理想，僅在一軍僅出賽兩場，拿下1勝0敗、防禦率3.86，接下來受到左肩傷勢反覆影響，始終未能歸隊，合約狀態也飽受檢討，他在球季結束後並未返台，選擇飛往美國積極復健，並於波拉斯訓練中心展開自主訓練。

阪神球團今天宣布，陳偉殷已在昨天抵達日本，兩次檢測都呈陰性，接下來將進行隔離。

陳偉殷已是連續第3年踏上日職，已有工作簽證，不受日本政府的外籍人士入境政策影響，成為12隊第一位報到洋將，此時抵日也將讓他可趕上2月1日開始的春訓。

去年度過不順遂的一季，陳偉殷日前曾透過球團表示：「去年是充滿懊悔的一季，但現在一切都朝正確的方向、越來越好。」今年將是他的合約年，陳偉殷尋求再起，證明自己身價，也要繼續朝美日通算百勝叩關。