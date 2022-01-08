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中職／猿隊第2階段開訓 陳冠宇、曾仁和主動「+1」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供
陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開第2階段春訓，以年輕選手為主，陳冠宇曾仁和主動加入，陳冠宇歷經去年的不順，今年有了完整春訓後，球隊期望看到反轉，投出第一指名的價值。

猿隊今天前進嘉義縣棒球場，領隊浦韋青在開訓時率領團隊拜拜，甫上任的育成部主管沈鈺傑也穿上猿隊帽T與全員打招呼，約50人參與、以年輕選手為主，其中陳冠宇、曾仁和為主動報名，希望早點投入團隊訓練，完整參與春訓。

陳冠宇去年以榜眼籤加入猿隊，第一個半季繳出來的成績慘澹，21場出賽（5場先發）取得1勝5敗5救援失敗，防禦率高達6.52，原先被設定扛起先發輪值，表現不盡理想，調入牛棚調整也未能回穩。

陳冠宇選擇提早投入春訓，今年將有完整春訓洗禮，能否翻轉成績、回應外界的期待備受矚目。

猿隊曾見識過在第一個半季成績令人失望卻在隔年完整球季翻轉的例子，就是2014年季中選秀第一指名選進的陳俊秀，第一年出賽26場、打擊率只有2成47，隔年就兌現重砲本色，全季繳出打擊率3成35、25轟、118分打點

陳冠宇 曾仁和 棒球

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