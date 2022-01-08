中職／緩開新福袋 猿隊4洋投都是「回鍋肉」相中信賴感

樂天桃猿隊本季已簽下4名洋投，全數都是老面孔，領隊浦韋青對此認為，除了對回鍋洋投的狀況掌握度較高外，最主要仍是選手有投出球隊期待的戰力，對他們有信賴感。

今年全聯盟有不少回鍋洋將，兄弟象隊已簽的3人德保拉、泰迪、象魔力，以及猿隊的4人豪勁、霸林爵、狂威、索沙，味全龍隊則找回鋼龍、伍鐸及接近共識的布里悍，加上統一獅隊的布雷克、富邦悍將隊的優瑪，都是續返中職效力。

疫情賽季之下，洋將來台大不易，來了也不見得符合預期，先搶下實力已知的外援成為各隊當務之急，加速洋將回鍋腳步。

猿隊的前4號洋將都選擇回鍋洋將，浦韋青指出：「第一個原因是對他們的狀況掌握度比較高，但重點還是原本的這三位都有讓我們信賴的實力，像狂威季末有投出我們覺得他能發揮的戰力，對他們比較熟只是其次，有投出信賴感是主要。」

4人中不確定性最高的要屬索沙，已高齡36歲，且去年受了大傷，能否再展現這兩年在中職的壓制性存在未知數，猿隊也持續關注第5號洋將，不設限洋投或洋砲。