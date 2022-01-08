日職／談美、日職待遇大不同 重砲瓊斯：日本會打理一切

擁有美、日資歷的重砲外野手瓊斯（Adam Jones），先前在大聯盟分析師班．韋蘭德（Ben Verlander）節目中談到，亞洲是棒球員賺錢的好地方。近日他受邀出席聖地牙哥訪談節目，再次點出美、日兩職棒對球員截然不同的待遇，認為去日本打球能賺取更多錢。

即便在大聯盟生涯累積228轟顯赫成績的瓊斯，但在美職的待遇仍比不上僅待2年的日職。瓊斯先是大讚日本的優渥待遇，並且非常享受在日職生活。接著舉出自身例子，「在日職打球，球團會幫選手包辦一切，包括機票、住宿等，都不會花到自身一毛錢，除非是私下自己去旅遊才需自費。」話鋒一轉，談到大聯盟待遇簡直相形見絀，「相形之下在美國，車費跟住宿費等都要自己出，根本存不到甚麼錢。」

季後被歐力士拒絕續約的瓊斯，也談及未來規劃，並表示還想在場上奮力一搏，「雖然近年不斷受身體健康問題折磨，但我還是非常熱愛棒球想持續奮鬥，不想就這樣放棄。即便最後未獲球隊青睞也沒關係，我還是持續強健體力，說不定還有一線生機，以37歲之姿成為某隊的外野手或指定打擊。」