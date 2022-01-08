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中職／悍將再添2外援 4洋將列入首批來台專案

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊宣佈兩名新洋將，4名外援列入首批來台專案申請名單。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣佈兩名新洋將，4名外援列入首批來台專案申請名單。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布兩名新洋將，多明尼加籍洋砲Xavier Batista暫譯霸帝士，以及美國籍投手范米特（暫譯，Joe Van Meter），2人達成簽約共識，加上先前已簽的優瑪、艾思凱，已部署4名外援，且皆列入中職首批來台專案申請名單，可望在2月全數抵台。

18日即將滿30歲的霸帝士，身高190公分體型魁梧，可勝任外野與一壘兩個守備位置。

霸帝士在17歲時加入美職小熊隊小聯盟，展開職業球員生涯，2016年來到亞洲加入日職廣島東洋鯉魚隊後開始展露打擊實力，累計一軍出賽263場，770打數中擊出62支全壘打，2019年更以單季26轟成為隊上全壘打王，2021年5到8月在墨西哥聯盟出賽66場也擊出19支全壘打，兇猛的長程砲火可望為悍將隊打線帶來強大奧援。

34歲的范米特為經驗豐富的美籍右投，沒有大聯盟資歷，2010到14年在小聯盟發展，15年起轉往美國協會聯盟與大西洋聯盟投球，19年在大西洋聯盟先發出賽24場，144.2局的投球內容繳出10勝、WHIP0.96，以及全聯盟第一的2.30防禦率成績。近年分別在多明尼加聯盟、加勒比循環賽與墨西哥聯盟出賽並都成功幫助不同球隊拿下冠軍，經驗豐富的范米特將是球隊倚重的外援戰力之一。

悍將目前已和4名外籍戰力完成簽約，並順利取得工作簽證列入中職中職首批來台專案申請名單，續球團仍會持續與其他外籍球員進行合約洽談。

中職 小聯盟

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