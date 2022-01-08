中職／猿隊正式簽下索沙 第5號洋將不排除洋砲

樂天桃猿隊證實已與洋投索沙完成簽約，已簽4名洋投，至於會不會有預備的第5號洋將？領隊浦韋青表示，「持續在follow，雷達不會關掉。」且投、打都有在看，不排除補強洋砲，跟進其他球隊行列。

猿隊的洋將陣容佈局，已先帶回去年效力的豪勁、狂威、霸林爵，3人的來台申請已經送交聯盟；至於近期傳聞將加入猿隊的索沙，浦韋青也證實已經簽約完成。

索沙前兩季效力富邦悍將隊，去年季初就因膝傷提前報銷，返鄉進行手術，猿隊出手網羅，新球季將披上猿隊球衣作戰。

除了味全龍隊外，每隊可註冊4名洋將、一軍登錄3人，猿隊是否會準備超額的第5號？浦韋青明確表示會持續觀察，不會關掉雷達，「這一、兩年因為疫情，找洋將比較沒辦法那麼順利，會預備再預備，都會準備超額的洋將。」

至於鎖定洋砲或洋投？浦韋青說：「既然是第5號，評估的東西會比較多，其實內部也有在討論（洋砲），不見得不會找洋砲，畢竟其他隊都有洋砲。」他坦言，考慮球隊的優劣點，前4號都鎖定投手，「但既然是第5號了，投、打雷達都會打開。」