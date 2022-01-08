中職／獅隊簽胡金龍真的賺嗎？ 前職棒球員分析五大要點

遭富邦悍將冷凍一年半的胡金龍，近期捲土重來加盟統一獅，迎接展新球季。現為YouTuber的前獅隊球員方昶詠，也列出獅隊重磅補強背後的關鍵原因。

季後遭悍將釋出的胡金龍，重啟選手身分，以一年約加盟統一獅。胡金龍過去顯赫的打擊成績，是獅隊決定出手網羅的主因之一。此外，現為YouTuber的方昶詠，也在自己的頻道深入解析，獅隊收編胡金龍的5大要點。

首先方昶詠認為獅隊這筆投資相當成功，先是震撼整個棒壇，簽下胡金龍這位重量級人物，吸引各大媒體關注。另外睽違已久的「金鏞連線」，也將重出江湖，令大批球迷期待不已。

再來成功引起話題後，球隊也能藉機販售周邊商品，賺取謀利，有望達到戰績與收入雙贏的局面。第三點則是大家有目共睹的實質戰績，胡金龍過去以重砲型打者聞名，曾在中職連2年包辦打擊王和安打王，他的加入勢必能提升球隊的打擊火力。

第四點則是CP值的問題，方昶詠表示，「有些球迷說，為什麼不選林益全要簽胡金龍?但回到現實層面，考量到胡價錢較便宜，且他的身分吸引外界極大關注，能為球隊帶來龐大商業價值。」總體而言，胡金龍這筆交易怎麼看都比較划算。

最後則是方昶詠認為以胡金龍豐富的資歷，能傳遞14年的職棒經驗，給隊上較年輕球員，為獅隊展新陣容注入強心針。