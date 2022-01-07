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UBL／台體大黃紹睿8局完封勝 郭勇志看好挑戰職棒
110學年度大專棒球聯賽八強複賽，地主台灣體大靠著先發投手黃紹睿8局完封，加上8局上一波7分攻勢，以12：0提前擊敗開南大學，拿下複賽第3勝，保住晉級四強機會。
台體大全場敲出15支安打，隊長顏國晉單場4安、3打點，永田颯太郎和林家鋐也都有3安、3打點演出，前5局就攻下5分，8局上的一輪猛攻更直接灌進7分，拉開到提前結束的分差。
先發投手黃紹睿表現更優異，全場僅被敲出3支安打，投出7次三振，直到8局下才出現唯一一次保送，以95球完投8局沒有失分。
黃紹睿上一次先發是在球隊複賽2連敗後止血，台體大前一場才被美和逆轉，今天黃紹睿再次扮演踩剎車的角色，他表示，球隊前一場輸球氣氛確實不好，但隔天教練開示後也化解了低落情緒。
對於黃紹睿表現，台體總教練林宗毅稱讚他今天尾勁、控球都很好，投手教練郭勇志也稱看不出來是大二學生，「抗壓一直都維持不錯，求勝慾望很強，這2場看來都對球隊幫助蠻大的。」
郭勇志看好黃紹睿有能力挑戰職棒，「控球可能是他最需突破的地方，有時候起伏過大，失投球比例要降低，另外決勝球的銳利度也需要再磨練。」
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