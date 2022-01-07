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中職／首批洋將入境10日統一送件 來台、出關日待定奪

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
德保拉。本報資料照片
德保拉。本報資料照片

中華職棒各隊近期積極與洋將簽約，聯盟預計1月8日收齊第一批外籍球員入境名單，10日送交體育署及中央流行疫情指揮中心審核，至於准予入境日期以及隔離天數，都有待定奪。

台灣因新冠肺炎疫情進行邊境管制，中職洋將入境需要經過專案申請，經過體育署、指揮中心核准後才能來台，最早的一波收件將是在明天截止、統一送件，之後也會再視球隊與洋將的簽約狀況，分批送交審核。

中職各隊近日陸續展開第一階段春訓，全隊報到的第二階段春訓預計在2月初陸續啟動，第一批送審洋將能否趕上？聯盟秘書長楊清瓏表示，這方面就要看體育署及CDC的審核狀況，隔離天數採取何種方式也要等待定奪。

目前中信兄弟隊已簽下德保拉、泰迪及象魔力，味全龍隊則有鋼龍、伍鐸、奈許，統一獅隊有布雷克、羅薩里歐（暫譯），富邦悍將隊有優瑪、艾思凱以及達成共識的巴提斯塔，樂天桃猿隊續約去年洋投狂威、豪勁和霸林爵，第4人鎖定索沙。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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