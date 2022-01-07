日職／大家的MVP票選 王柏融排火腿第四名

去年日本職棒App「野球速報」每場票選「大家的MVP」，統計各隊獲選最多次的球員，火腿隊台將王柏融排名隊內第四，吳念庭則並列西武隊第十名，顯見關鍵表現跟人氣指數都頗高。

由日本體育平台「Sports Navi」所經營的App「野球速報」，每場比賽都會由球迷選出「大家的MVP」，今天也公布每一隊獲選最多次的前十名選手。

火腿隊由伊藤大海獲選18次最多，第二名是「從缺」的14次，原因有可能是票選球員平手或是球迷投給敗隊球員，第三名則是野村佑希的13次。

王柏融獲選9次排名第四，扣掉從缺實質排名第三，他在5月12日敲出本季首轟、5月20日敲出第三轟為球隊先馳得點以及9月11日單場3安5打點時，都獲選「大家的MVP」。

王柏融去年球季出賽95場，打擊率2成42，敲出9轟、48分打點，得點圈打擊率3成24也十分搶眼，今年球季獲得火腿隊續約，將繼續展現身手給台、日球迷看。

西武隊的吳念庭則與高橋光成、森友哉、渡邊勇太朗以6次獲選並列球隊第10名，「Sports Navi」指出，吳念庭定位在萬用的工具人，表現也有大幅成長。

吳念庭去年在一軍出賽130場，打擊率2成38，敲出10轟、48分打點，今年年薪大幅成長，從880萬日圓增加到2500萬日圓。