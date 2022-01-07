日職／陳偉殷傳承阪神王牌左投14號球衣 OB直言令人失望

陳偉殷去年因左肩傷所苦，整季在阪神虎一軍僅出賽2場，與眾人期待有著極大落差，日本媒體《週刊朝日》就報導，有阪神OB直言，繼承王牌左投能見篤史14號球衣的陳偉殷上季表現令人相當失望。

2020年，陳偉殷帶著日美通算96勝的成績，回鍋日職加盟千葉羅德海洋，先發出賽4場雖苦吞0勝3敗，但防禦率僅2.42。一名球團人士評論，陳偉殷在新冠肺炎影響下仍保有高水準，原以為他會續留羅德，沒想到最終獲得阪神合約。

承載著眾人的期待，他在去年4月29日對上前東家中日龍拿下他睽違3497天在日職的勝投，但在5月7日就因左肩疼痛提前退場，接下來便無一軍出賽紀錄，整年合計僅投9.1局，被敲10安、失5分，其中4分為責失，防禦率3.86。

有阪神OB表示，雖然不能完全把陳偉殷和能見篤史放在一起比較，但14號在阪神球迷心目中已是王牌左投的象徵，陳偉殷應該也十分清楚自己的角色很重要，雖然有傷，但整季在一軍只投一兩場也說不過去，結果令人失望。