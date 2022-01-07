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中職／豐富資歷重砲來襲 獅隊重磅補強獲日、韓關注

聯合新聞網 / 綜合報導
羅薩里歐加盟中職統一獅，獲日、韓媒體關注。， 美聯社資料照
羅薩里歐加盟中職統一獅，獲日、韓媒體關注。， 美聯社資料照

統一獅日前迎來重磅補強，網羅擁有據美、日、韓資歷的洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario），此交易也引來日、韓媒體大量關注，並好奇他未來在中職的表現。

羅薩里歐曾在大聯盟洛磯隊效力5個球季，締造71轟紀錄。2016年轉戰亞洲，加盟韓職韓華鷹表現不俗，總計在韓職出賽246場，打出70支全壘打、3成3打擊率、OPS1.015成績。

隨後被日職阪神隊網羅，並以兩年750萬美元合約，成隊史上首年薪資最高的洋將。不過表現不盡理想，只打一季留下8轟、打擊率0.242數據，就遭釋出。2019則回到美職小聯盟3Ａ，力拼表現機會。近期則是參加多明尼加冬季聯賽。

先前韓國「野神」金星根，分析羅薩里歐日職表現萎靡不振的原因，並指出他最大弱點，「在韓國能有亮眼表現，是因為他能放掉外角球，然後將火力集中紅中球路，但在日本則須面對刁鑽的外角變化球，大受兩國不同好球帶影響。」

日、韓媒體也好奇，睽違四年再度登上亞洲職棒舞台的羅薩里歐，會繳出什麼樣的表現，吸引外界不少關注。

薪資 日本 多明尼加

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