快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

日職／王柏融續留火腿藏誘因 韓媒點出背後有「銅臭味」

聯合新聞網 / 綜合報導
韓媒點出火腿與王柏融續約的背後原因。。 圖／取自悍創運動經紀臉書
韓媒點出火腿與王柏融續約的背後原因。。 圖／取自悍創運動經紀臉書

旅日好手王柏融，近期被南韓媒體以，「為何日職火腿選擇續留打擊率下滑的台將？」為題，分析其火腿隊背後的主要目的，與王柏融能替球隊帶來大量的商業利益，說穿了就是很現實的「銅臭味」。

韓媒《MK SPORTS》報導指出，王柏融在中職期間締造無數成就，光是2016單季就創下4成14打擊率、200安的輝煌紀錄，並席捲聯盟各大獎項，也讓他一夕間在台聲名大噪。但轉戰日職後，打擊火力下滑，連3成打擊率都沒有，讓不少人質疑為何火腿會續留。

王柏融近兩年在日職打得不甚理想，直到合約年才繳出有亮點的表現。本季敲出9轟48分打點、打擊率.242，創下旅日生涯最佳，火腿季後也以一年7000萬日幣合約留人。

而據日本棒壇相關人士指出，火腿會選擇與王柏融續約，其實背後存有商業利益，因為受台灣球迷殷切關注的王柏融，不只有許多粉絲搶著買他的周邊商品，火腿隊也能藉機將比賽轉播權賣給台灣，讓球迷一飽眼福「追好追滿」，光是這幾點火腿隊就獲利不少。

另外，王柏融的確表現漸入佳境，若是他往後能提升整體戰力，固然是火腿最想得到的局面，但如果表現差也沒關係，因為光是他為隊所帶來的龐大利益，就能與此合約交易相互打平，就算是賭一把也是算是很合理的投資。

日本 人質 南韓

相關新聞

日職／王柏融上季滿壘打點洋聯第一 日媒讚：強勢

滿壘狀況誰最會打？日本媒體「週刊棒球」找出統計資料，火腿隊台灣好手王柏融雖然滿壘打擊率不是第一，但滿壘時敲下18分打點並...

中職／滿壘打點王是詹子賢 第二名不好猜

旅日台將王柏融去年球季滿壘打點排太平洋聯盟第一，回過頭看，中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最...

日職／山川穗高揮毫大秀八段書法 誓言拚回全壘打王

埼玉西武隊重砲山川穗高，過去是聯盟首屈一指的強打者，曾連兩年奪下洋聯全壘打王的殊榮。不過近兩年因為傷勢和疫情影響，表現和全盛期有些落差。最近他在社群網站上，秀了一手漂亮的毛筆字，並誓言搶回往日的榮光。

日職／王柏融續留火腿藏誘因 韓媒點出背後有「銅臭味」

旅日好手王柏融，近期被南韓媒體以，「為何日職火腿選擇續留打擊率下滑的台將？」為題，分析其火腿隊背後的主要目的，與王柏融能替球隊帶來大量的商業利益，說穿了就是很現實的「銅臭味」。 韓媒《MK SP

中職／獅簽重量級洋砲 美、日、韓職累積破百轟

一月八日就要提交新球季洋將名單，中華職棒各隊加緊進度，昨天統一獅、富邦悍將隊都宣布簽下新洋將，獅隊網羅生涯一四九轟的洋砲...

中職／兄弟招募應援團近百人報名 男生占四成

尋找接班人，中信兄弟應援團練習生招募到明天截止，目前已有近百位報名，不過女性比例偏多，男生約占四成，14日將公布32強名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。