日職／王柏融續留火腿藏誘因 韓媒點出背後有「銅臭味」

旅日好手王柏融，近期被南韓媒體以，「為何日職火腿選擇續留打擊率下滑的台將？」為題，分析其火腿隊背後的主要目的，與王柏融能替球隊帶來大量的商業利益，說穿了就是很現實的「銅臭味」。

韓媒《MK SPORTS》報導指出，王柏融在中職期間締造無數成就，光是2016單季就創下4成14打擊率、200安的輝煌紀錄，並席捲聯盟各大獎項，也讓他一夕間在台聲名大噪。但轉戰日職後，打擊火力下滑，連3成打擊率都沒有，讓不少人質疑為何火腿會續留。

王柏融近兩年在日職打得不甚理想，直到合約年才繳出有亮點的表現。本季敲出9轟48分打點、打擊率.242，創下旅日生涯最佳，火腿季後也以一年7000萬日幣合約留人。

而據日本棒壇相關人士指出，火腿會選擇與王柏融續約，其實背後存有商業利益，因為受台灣球迷殷切關注的王柏融，不只有許多粉絲搶著買他的周邊商品，火腿隊也能藉機將比賽轉播權賣給台灣，讓球迷一飽眼福「追好追滿」，光是這幾點火腿隊就獲利不少。

另外，王柏融的確表現漸入佳境，若是他往後能提升整體戰力，固然是火腿最想得到的局面，但如果表現差也沒關係，因為光是他為隊所帶來的龐大利益，就能與此合約交易相互打平，就算是賭一把也是算是很合理的投資。