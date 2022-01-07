日職／山川穗高揮毫大秀八段書法 誓言拚回全壘打王

埼玉西武隊重砲山川穗高，過去是聯盟首屈一指的強打者，曾連兩年奪下洋聯全壘打王的殊榮。不過近兩年因為傷勢和疫情影響，表現和全盛期有些落差。最近他在社群網站上，秀了一手漂亮的毛筆字，並誓言搶回往日的榮光。

根據日本媒體「東京體育」報導，山川穗高最近在個人IG上，分享了一張書法字，上頭寫的「初志貫徹 夢」，正是由山川本人親自揮毫的。可以看出擁有書法八段的他，不只是球技了得，就連動起筆來也相當不俗，筆觸剛健而充滿力量。

山川穗高過去在2018年與2019年時，分別以47轟和43轟蟬聯聯盟全壘打王。不過近兩年表現下滑，都只敲出24轟而已。去年的全壘打王寶座則由敲出30轟的歐力士外野手杉本裕太郎拿下。

山川表示，如果杉本能繳出比去年更好的表現，自己也得打出更多全壘打才行，希望能形成良性競爭。因此在邁入職業生涯的第九年，才會提筆寫下這些字，表達自己的決心。

山川穗高2021年賽季成績為打擊率2成32、全壘打24支、打點66分、攻擊指數（OPS）7成91。全壘打數則排行聯盟第五。書法則是從幼稚園就開始學習，如今成為興趣之一，過去在疫情不能外出時，也曾經在家中提筆解悶。