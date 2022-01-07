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中職／滿壘打點王是詹子賢 第二名不好猜

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最多。 聯合報系資料照
中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最多。 聯合報系資料照

旅日台將王柏融去年球季滿壘打點排太平洋聯盟第一，回過頭看，中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最多，滿壘打擊王則是樂天桃猿隊林承飛，富邦悍將王正棠在這兩項都排第二。

去年中職遇到滿壘最多次是許基宏的20打席，若以至少滿壘有5打席機會最為標準，林承飛的8成打擊率是聯盟最高，滿壘時8打席、5打數敲出4支安打，送回9分打點。

第二名則有多人並列，郭永維、潘武雄、范國宸、王正棠都以滿壘6成67打擊率排在第二高，兩名悍將滿壘打點都達雙位數，王正棠9打數6安打敲回15分打點，范國宸則是6打數4安打、10分打點。

滿壘打點王是中信兄弟詹子賢的20分打點，面對滿壘18打席、15打數，敲出8支安打，包括一發滿貫砲，滿壘5成33打擊率是聯盟第九名。

王正棠今年打擊狀況不算理想，季賽2成35的打擊率是個人生涯新低，敲回50分打點卻刷新個人紀錄，其中滿壘時敲下15分打點已可排到聯盟第二多，與蘇智傑並列。

中華職棒2021年球季滿壘打擊率排行前十：

1.林承飛（樂天桃猿）8成00

2.郭永維（樂天桃猿）6成67

2.范國宸（富邦悍將）6成67

2.潘武雄（統一獅）6成67

2.王正棠（富邦悍將）6成67

6.赫雷拉（味全龍）6成00

6.朱育賢（樂天桃猿）6成00

8.周思齊（中信兄弟）5成71

9.詹子賢（中信兄弟）5成33

10.吉力吉撈．鞏冠（味全龍）5成00

10.辛元旭（富邦悍將）5成00

10.張進德（富邦悍將）5成00

10.梁家榮（樂天桃猿）5成00

10.陳俊秀（樂天桃猿）5成00

10.陳子豪（中信兄弟）5成00

樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟

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