中職／滿壘打點王是詹子賢 第二名不好猜

旅日台將王柏融去年球季滿壘打點排太平洋聯盟第一，回過頭看，中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最多，滿壘打擊王則是樂天桃猿隊林承飛，富邦悍將王正棠在這兩項都排第二。

去年中職遇到滿壘最多次是許基宏的20打席，若以至少滿壘有5打席機會最為標準，林承飛的8成打擊率是聯盟最高，滿壘時8打席、5打數敲出4支安打，送回9分打點。

第二名則有多人並列，郭永維、潘武雄、范國宸、王正棠都以滿壘6成67打擊率排在第二高，兩名悍將滿壘打點都達雙位數，王正棠9打數6安打敲回15分打點，范國宸則是6打數4安打、10分打點。

滿壘打點王是中信兄弟詹子賢的20分打點，面對滿壘18打席、15打數，敲出8支安打，包括一發滿貫砲，滿壘5成33打擊率是聯盟第九名。

王正棠今年打擊狀況不算理想，季賽2成35的打擊率是個人生涯新低，敲回50分打點卻刷新個人紀錄，其中滿壘時敲下15分打點已可排到聯盟第二多，與蘇智傑並列。

中華職棒2021年球季滿壘打擊率排行前十：