聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／滿壘打點王是詹子賢 第二名不好猜
旅日台將王柏融去年球季滿壘打點排太平洋聯盟第一，回過頭看，中華職棒誰是滿壘打點第一？答案是中信兄弟隊詹子賢的20分打點最多，滿壘打擊王則是樂天桃猿隊林承飛，富邦悍將王正棠在這兩項都排第二。
去年中職遇到滿壘最多次是許基宏的20打席，若以至少滿壘有5打席機會最為標準，林承飛的8成打擊率是聯盟最高，滿壘時8打席、5打數敲出4支安打，送回9分打點。
第二名則有多人並列，郭永維、潘武雄、范國宸、王正棠都以滿壘6成67打擊率排在第二高，兩名悍將滿壘打點都達雙位數，王正棠9打數6安打敲回15分打點，范國宸則是6打數4安打、10分打點。
滿壘打點王是中信兄弟詹子賢的20分打點，面對滿壘18打席、15打數，敲出8支安打，包括一發滿貫砲，滿壘5成33打擊率是聯盟第九名。
王正棠今年打擊狀況不算理想，季賽2成35的打擊率是個人生涯新低，敲回50分打點卻刷新個人紀錄，其中滿壘時敲下15分打點已可排到聯盟第二多，與蘇智傑並列。
中華職棒2021年球季滿壘打擊率排行前十：
1.林承飛（樂天桃猿）8成00
2.郭永維（樂天桃猿）6成67
2.范國宸（富邦悍將）6成67
2.潘武雄（統一獅）6成67
2.王正棠（富邦悍將）6成67
6.赫雷拉（味全龍）6成00
6.朱育賢（樂天桃猿）6成00
8.周思齊（中信兄弟）5成71
9.詹子賢（中信兄弟）5成33
10.吉力吉撈．鞏冠（味全龍）5成00
10.辛元旭（富邦悍將）5成00
10.張進德（富邦悍將）5成00
10.梁家榮（樂天桃猿）5成00
10.陳俊秀（樂天桃猿）5成00
10.陳子豪（中信兄弟）5成00
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言