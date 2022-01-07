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日職／王柏融上季滿壘打點洋聯第一 日媒讚：強勢

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊台灣好手王柏融雖然滿壘打擊率不是第一，但滿壘時敲下18分打點並列太平洋聯盟最多。 擷圖自推特
火腿隊台灣好手王柏融雖然滿壘打擊率不是第一，但滿壘時敲下18分打點並列太平洋聯盟最多。 擷圖自推特

滿壘狀況誰最會打？日本媒體「週刊棒球」找出統計資料，火腿隊台灣好手王柏融雖然滿壘打擊率不是第一，但滿壘時敲下18分打點並列太平洋聯盟最多，「看得出他在關鍵時刻的強勢」。

週刊棒球對於去年球季誰在滿壘時打擊率最高產生好奇，也由於滿壘狀況不常見，去年遇到滿壘最多的養樂多隊村上宗隆、奧蘇納（Jose Osuna）以及樂天隊島內宏明也不過22打席，因此無論球員在例行賽有無達到規定打席都列入討論。

報導中指出，中央聯盟滿壘打擊率最高的是中日龍隊洋將維西耶多（Dayan Viciedo）的8成整，不過只有7打席偏少；太平洋聯盟則是火腿隊近藤健介以6成25位居第一、西川遙輝5成71排第二，分別是8打數5安打、7打數4安打。

同隊的王柏融則以14打數7安打的5成整滿壘打擊率，並列第四，這7支安打中有4支是二壘打，也讓王柏融在滿壘時擁有洋聯最高的18分打點，與樂天隊鈴木大地並列第一。

週刊棒球指出，王柏融能夠在滿壘情況下敲出18分打點，並列洋聯第一，看得出他是一名關鍵時刻會有好表現的球員。

另外同在洋聯的台將、西武隊吳念庭也入榜，3成33打擊率並列第14，吳念庭去年上半季得點圈掌握度高，滿壘打擊率也一度來到4成44，獲得「得點圈支鬼」、「滿壘最危險的男人」等稱號。

王柏融 棒球

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