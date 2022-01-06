中職／兄弟招募應援團近百人報名 男生占四成

尋找接班人，中信兄弟應援團練習生招募到明天截止，目前已有近百位報名，不過女性比例偏多，男生約占四成，14日將公布32強名單，接下來依序通過不同考驗，2月26日進行最終決選。

兄弟尋找對表演、主持有熱情，可以配合大大小小活動主持的應援團練習生，未來可以在球場跟著應援團團長小白、啦啦隊Passion Sisters一起賣力帶動球迷加油。

招募人選限18歲以上，男女不拘，根據球團表示，目前報名近百位，女生占多數，要經過海選、初選、複選、決選等四階段的評估，中間還包括考題、網路人氣、面試、拍攝等不同考驗，才能選出最終成員。

中信兄弟應援團練習生報名辦法如下：

報名日期：即日起至2022/1/7（五）23:59止。

報名資格：限18歲以上，不限男女。

報名方式：填寫報名表單，務必完整填妥表單資料後即算報名成功。 https://forms.gle/YcQZNS3QRTiJGvdaA