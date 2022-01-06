中職／6次進打擊榜有4次前3名 胡金龍新球季仍有看頭

37歲老將胡金龍加盟統一獅隊，將於17日向球隊報到，迎接生涯第9個球季；儘管他在前年6月24日對戰樂天桃猿隊後，已經超過500天未實戰，但從過去打擊紀錄看來，只要身體狀況沒有問題，仍有量產安打的能力，預料新球季會是焦點。

中職過去32季只出現26名千安打者，胡金龍2013年從義大犀牛隊起步，只花8個球季就達到里程碑，目前1042支安打名列史上第23，在現役球員排名12（樂天桃猿隊林智平942安，位居13）。

胡金龍今年有機會和老戰友陳鏞基重組「金鏞連線」，就拿兩人安打數相較，陳鏞基1084安在現役球員排名11，生涯花了11年達到這個數字，胡金龍只用8年完成千安，效率真的很高。

中職歷年只有王柏融、威納斯、陳傑憲、張正偉、胡金龍、王威晨曾經締造單季170安以上紀錄，胡金龍從2013年球季開始，連續7季安打都達110支以上，直到前年季中因為「胡弟事件」遭富邦悍將隊禁賽，只出賽41場創下49安最慘紀錄。

胡金龍曾在2014、15年連續包辦中職打擊王和安打王，值得一提的是，他除了2016年和前年因為打席不足，未能列入打擊排行榜，在6次進榜紀錄中，就有4次是全聯盟前3名（2013年排名第3、2018年第2）。

獅隊去年爭王失利，在總冠軍賽遭中信兄弟隊4戰清盤，新球季重整隊型，評估胡金龍仍有一定功能性，決定簽下這位2月2日將滿38歲的老經驗打者，希望提升打線的威脅性。