快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／6次進打擊榜有4次前3名 胡金龍新球季仍有看頭

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
胡金龍。 報系資料照
胡金龍。 報系資料照

37歲老將胡金龍加盟統一獅隊，將於17日向球隊報到，迎接生涯第9個球季；儘管他在前年6月24日對戰樂天桃猿隊後，已經超過500天未實戰，但從過去打擊紀錄看來，只要身體狀況沒有問題，仍有量產安打的能力，預料新球季會是焦點。

中職過去32季只出現26名千安打者，胡金龍2013年從義大犀牛隊起步，只花8個球季就達到里程碑，目前1042支安打名列史上第23，在現役球員排名12（樂天桃猿隊林智平942安，位居13）。

胡金龍今年有機會和老戰友陳鏞基重組「金鏞連線」，就拿兩人安打數相較，陳鏞基1084安在現役球員排名11，生涯花了11年達到這個數字，胡金龍只用8年完成千安，效率真的很高。

中職歷年只有王柏融、威納斯、陳傑憲、張正偉、胡金龍、王威晨曾經締造單季170安以上紀錄，胡金龍從2013年球季開始，連續7季安打都達110支以上，直到前年季中因為「胡弟事件」遭富邦悍將隊禁賽，只出賽41場創下49安最慘紀錄。

胡金龍曾在2014、15年連續包辦中職打擊王和安打王，值得一提的是，他除了2016年和前年因為打席不足，未能列入打擊排行榜，在6次進榜紀錄中，就有4次是全聯盟前3名（2013年排名第3、2018年第2）。

獅隊去年爭王失利，在總冠軍賽遭中信兄弟隊4戰清盤，新球季重整隊型，評估胡金龍仍有一定功能性，決定簽下這位2月2日將滿38歲的老經驗打者，希望提升打線的威脅性。

胡金龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／站上左打區 胡金龍2022年首轟「獻給綠島」

胡金龍延續職棒生涯 更該被同情的是富邦球團

中職／簽訂整季保障合約 獅隊續約勝投王布雷克

中職／看胡金龍延續生涯 郭泓志要他幫找工作：我可以打擊

相關新聞

中職／6次進打擊榜有4次前3名 胡金龍新球季仍有看頭

37歲老將胡金龍加盟統一獅隊，將於17日向球隊報到，迎接生涯第9個球季；儘管他在前年6月24日對戰樂天桃猿隊後，已經超過...

中職／獅隊新洋砲轟過陳偉殷 也對決過王建民與王維中

統一獅隊備戰新球季，簽下32歲多明尼加洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario），他過去在大聯盟5個球季締造71轟紀錄，...

中職／羅薩里歐對左投有一套 治療獅隊「恐左症」

統一獅隊近期三筆新球季戰力消息，兩個新面孔胡金龍、羅薩里歐（暫譯，Wilin Rosario）都是右打者，治療球隊「恐左...

中職／悍將簽下哥倫比亞右投 艾思凱23歲就在海盜上大聯盟

富邦悍將隊今天宣布，已和外籍投手艾思凱（Luis Escobar）達成簽約共識，成為今年球季第2位確定的洋將；艾思凱目前...

中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

中華職棒季後有四名球員投身自由市場，買氣卻顯得冷颼颼，五隊裡頭有三隊表態無意網羅自由球員，只有樂天桃猿隊表態對一、兩位有...

中職／兄弟招募應援團近百人報名 男生占四成

尋找接班人，中信兄弟應援團練習生招募到明天截止，目前已有近百位報名，不過女性比例偏多，男生約占四成，14日將公布32強名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。