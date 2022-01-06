快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒季後有四名球員投身自由市場，買氣卻顯得冷颼颼，五隊裡頭有三隊表態無意網羅自由球員，只有樂天桃猿隊表態對一、兩位有興趣，富邦悍將隊則表示暫不網羅，保有餘地。

中職本季有富邦悍將隊林益全、陳鴻文以及中信兄弟隊官大元、樂天桃猿隊陳禹勳，一共三投手、一野手行使自由球員權利，

味全龍隊最先表達無意尋找自由球員作為新球季戰力，接下來統一獅、中信兄弟隊也都表示沒有網羅自由球員的計畫，兄弟目標留住自家自由球員官大元，獅隊則只接觸60人名單外球員。

富邦悍將今天也表示，目前以全力留下林益全與陳鴻文為主，還在談約中，暫無網羅其他自由球員的規畫；悍將季後已從60人名單外球員中，簽下王勝偉、洪聖欽、陽耀勳，且簽回了張耿豪。

至於樂天桃猿隊除了持續與「鄉長」陳禹勳談約外，對於自由球員也有一、兩位有興趣，是目前五隊中對自由球員最有興趣的球隊。

自由球員 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／無預警放與黃泰龍合照 官大元也暗示要離隊？

中職／衛冕軍想要FA戰力 林威助：不只一位

關懷盃／今年最怪提問「哥哥你好香」 陳鴻文：好、謝謝

中職／官大元、林益全正式加入 自由球員「4+2」很熱鬧

相關新聞

中職／獅隊新洋砲轟過陳偉殷 也對決過王建民與王維中

統一獅隊備戰新球季，簽下32歲多明尼加洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario），他過去在大聯盟5個球季締造71轟紀錄，...

中職／羅薩里歐對左投有一套 治療獅隊「恐左症」

統一獅隊近期三筆新球季戰力消息，兩個新面孔胡金龍、羅薩里歐（暫譯，Wilin Rosario）都是右打者，治療球隊「恐左...

中職／悍將簽下哥倫比亞右投 艾思凱23歲就在海盜上大聯盟

富邦悍將隊今天宣布，已和外籍投手艾思凱（Luis Escobar）達成簽約共識，成為今年球季第2位確定的洋將；艾思凱目前...

中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

中華職棒季後有四名球員投身自由市場，買氣卻顯得冷颼颼，五隊裡頭有三隊表態無意網羅自由球員，只有樂天桃猿隊表態對一、兩位有...

中職／外籍球員身價演進史 象隊洋砲「路七千」曾超轟動

中華職棒即將邁入第33個球季，洋將月薪普遍已達2.5萬美元以上，回顧外籍球員身價演進，擁有「路七千」封號的兄弟象隊退役洋...

中職／布雷克年薪推測40萬美元 德保拉是全聯盟最高

統一獅隊昨天宣布簽回去年勝投王布雷克，但未公布合約內容，推測本季身價應在40萬美元左右，不過這個數字還非中職洋將頂級，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。