中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

中華職棒季後有四名球員投身自由市場，買氣卻顯得冷颼颼，五隊裡頭有三隊表態無意網羅自由球員，只有樂天桃猿隊表態對一、兩位有興趣，富邦悍將隊則表示暫不網羅，保有餘地。

中職本季有富邦悍將隊林益全、陳鴻文以及中信兄弟隊官大元、樂天桃猿隊陳禹勳，一共三投手、一野手行使自由球員權利，

味全龍隊最先表達無意尋找自由球員作為新球季戰力，接下來統一獅、中信兄弟隊也都表示沒有網羅自由球員的計畫，兄弟目標留住自家自由球員官大元，獅隊則只接觸60人名單外球員。

富邦悍將今天也表示，目前以全力留下林益全與陳鴻文為主，還在談約中，暫無網羅其他自由球員的規畫；悍將季後已從60人名單外球員中，簽下王勝偉、洪聖欽、陽耀勳，且簽回了張耿豪。

至於樂天桃猿隊除了持續與「鄉長」陳禹勳談約外，對於自由球員也有一、兩位有興趣，是目前五隊中對自由球員最有興趣的球隊。