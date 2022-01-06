中職／龍對守護神將被拋棄？ 日媒點出田澤純一飯碗難保

味全龍在球季後期強拉尾盤不斷創造奇蹟，尤其陣中守護神田澤純一多次成功守住球隊最後一道防線，也成龍隊不可或缺的戰將之一。但隨著龍隊近期公布的洋將名單，決定選擇3投2野來看，日媒認為可能已沒有田澤的一席之地。

據日媒《Full-Count》報導指出，田澤純一續留味全龍的機率極低，因為攤開龍隊補強名單來看，已規劃是3投2野的雙洋砲。除了陣容已有洋投鋼龍、新洋砲奈許外，伍鐸也在近日成功完成續約，另外布里悍也正洽談中。目前只剩一名洋將位置的龍隊，也傳聞有意延攬具美、日資歷的野手，幾乎擺明沒有終結者田澤純一的位置。

田澤純一上季表現出色，共拿下30次成功救援紀錄，並改寫隊史成紀錄保持人。賽後味全龍總教練葉君璋也對他讚譽有加，並透露希望明年賽季他能繼續為隊效力。但計畫總感不上變化，補強目標已變，日媒也以「30次救援成功的守護神將被放棄？」為題，關注田澤純一未來走向。