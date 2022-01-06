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中職／高國輝加入球隊訓練 看年輕球員很有活力

中央社 / 新北6日電
中職富邦悍將正在進行以年輕球員為主的重訓營，不過資深球員高國輝（圖）6日到場加入訓練，也接受新任總教練丘昌榮的指導。中央社
中職富邦悍將正在進行以年輕球員為主的重訓營，不過資深球員高國輝（圖）6日到場加入訓練，也接受新任總教練丘昌榮的指導。中央社

中職富邦悍將正在進行以年輕球員為主的重訓營，不過資深球員高國輝蔣智賢今天到場加入訓練，也接受新任總教練丘昌榮的指導，高國輝笑說，看到年輕選手練習都很有活力。

悍將重訓營在3日展開，表定總計50人參加，林哲瑄、蔣智賢、林琨笙、高國輝、高國麟、林逸翔、郭俊麟等7名球員先自主訓練，預計在1月最後一週加入球隊訓練。不過蔣智賢和高國輝今天現身新莊球場，自主訓練同時也一起加入團隊訓練。

丘昌榮表示，蔣智賢和高國輝都是可以自己調整的資深選手，但因為家住台北，如果有訓練場地的問題，有需要就可以協助他們。蔣智賢在2015年到2017年曾效力過中信兄弟，當時就與丘昌榮共事過，不過丘昌榮表示，「因為才剛開始而已，經過這些年後要重新了解他的近況，他去年受傷，也有叫他不要急。」

丘昌榮上任後，高國輝今天首度來「初體驗」，還把教練棒打斷。高國輝表示，現在只要自主訓練的時間有空，就會過來新莊球場與球隊一起練球，「丘總說我們有時間就過來和大家一起練習，適應一下春訓的訓練強度。」

談到丘昌榮的執教方式，高國輝指出，會比較容易了解練習的目的在哪裡，「如果只是來訓練但是不了解在練什麼，會有點浪費時間，今天如果知道自己在做什麼，這樣訓練會更充實。」高國輝笑說，今天練習的量也不少，「滿累的，但看年輕的選手很有活力。」

從去年球季結束過後，高國輝一直在做重量訓練維持肌力，現在加入一些技術訓練，今天練打還有幾顆球「過牆」，打擊手感不錯。談到新年新願望，高國輝說：「希望大家今年都可以保持健康，傷兵趕快回來，我們還是大有可為。」

高國輝 丘昌榮 蔣智賢

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