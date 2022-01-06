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中職／羅薩里歐對左投有一套 治療獅隊「恐左症」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
獅隊簽下洋砲羅薩里歐(右)與胡金龍意圖明顯，就是要治療「恐左症」。 歐新社
獅隊簽下洋砲羅薩里歐(右)與胡金龍意圖明顯，就是要治療「恐左症」。 歐新社

統一獅隊近期三筆新球季戰力消息，兩個新面孔胡金龍、羅薩里歐（暫譯，Wilin Rosario）都是右打者，治療球隊「恐左症」的方向很明確。

獅隊去年團隊對戰左投的打擊率是2成53，整季只從左投手手中敲出15支全壘打，面對冠軍賽對手中信兄弟隊的左投的對戰打擊率更只有2成23、沒敲過半發全壘打，被壓得死死的。

有趣的是，獅隊左打面對左投雖然只敲出5轟，但打擊率還不錯，有2成73高於平均；反而是右打對戰左投的打擊率僅2成38，是需要加強火力的地方。

羅薩里歐在2011年到2015年效力洛磯隊時期，面對右投手的打擊率是2成54，在1070打數中敲出39轟，面對左投手打擊率更高達3成19、442打數敲出31轟；時間拉近到2018年日職阪神隊時期，羅薩里歐面對左投的打擊率是2成33、敲出5轟，對右投則是2成5、敲3轟。

胡金龍生涯對左投打擊率是3成58，對右投打擊率則是3成52，表現平均，休息1年半沒實戰後，若能維持接近表現，將是獅隊一大利器。

胡金龍 統一獅

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