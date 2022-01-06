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中職／蔣智賢回歸球場打擊沒問題 右手努力復健

中央社 / 新北6日電
中華職棒富邦悍將球員蔣智賢（圖）110年球季因為右肩傷勢開刀，季末才在二軍出賽。他6日到悍將重訓營加入訓練，他說，目前打擊已經沒有問題，守備方面則是右手在努力復健中。 （富邦悍將提供）
中華職棒富邦悍將球員蔣智賢（圖）110年球季因為右肩傷勢開刀，季末才在二軍出賽。他6日到悍將重訓營加入訓練，他說，目前打擊已經沒有問題，守備方面則是右手在努力復健中。 （富邦悍將提供）

中職富邦悍將蔣智賢今天到重訓營加入訓練，他去年因為右肩傷勢開刀，直到季末才回到二軍出賽。蔣智賢今天表示，目前打擊已經沒有問題，守備方面則是右手正在努力復健中。

蔣智賢在去年4月比賽時，跑壘被守備員絆倒、右肩著地，經檢查後為肩膀挫傷，之後開刀處理，季末才在二軍出賽，不過還沒有辦法守備。蔣智賢今天接受媒體訪問時表示，目前在師大及台北大學努力復健，主要是著重在右手的復健。

談到去年的傷勢，蔣智賢表示，自己的心態並不會很低潮，「當作休息，把受傷的地方重建起來，讓它更穩定一點，就等今年準備好健康的身體再出發，沒有時間讓我低潮。」會選擇開刀，蔣智賢指出，主要是傷勢會影響到打擊才會決定動手術，「不要打打停停，否則低潮就會找上你。」

蔣智賢今天到新莊球場練習，也與新任總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍相見歡，不過他們以前都曾效力過中信兄弟，並不會陌生。蔣智賢說：「我之前就和丘總合作過，沒有太大問題，他今天有幫助我喚醒以前的動作，機制一步一步調整回來，他也希望我帶著一顆開心的心情過來。」

此外，蔣智賢看到首度擔任教練的二軍總教練陳金鋒，也感覺很新鮮，他笑說：「很多年沒有看他在球場上，之前應該只有開球吧，不然就是鋒哥在球場後面看，或者在廁所遇到打招呼。」

談到新年新願望，蔣智賢表示，自己每年的願望都始終如一，「希望可以健健康康地打滿一整季。」目前蔣智賢在打擊方面已經沒問題，可以趕得上春訓及球季開打，不過守備、傳球還要經過教練團評估。

蔣智賢 丘昌榮 富邦悍將

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