中職／還記得「路七千」嗎？象隊洋砲路易士身價超轟動

中華職棒即將邁入第33個球季，洋將月薪普遍已達2.5萬美元以上，回顧外籍球員身價演進，擁有「路七千」封號的兄弟象隊退役洋砲路易士，在職棒草創期月薪高達7千美元，曾經轟動江湖，至今仍讓很多老象迷印象深刻。

中職1990年開打，首批錄用16名外籍球員，包括老球迷熟悉的鷹俠、史東、瑞奇、帝波，月薪一律3千美元，第2個球季最高升至5500美元。

象隊1992、93年連奪總冠軍，94年季前宣布簽下當年27歲、擁有3年大聯盟資歷的多明尼加好手路易士，一口氣開出月薪7千美元的條件，震撼台灣棒壇；後來路易士也用出色的打擊成績證明實力，成為象隊3連霸大功臣，「路七千」果真不是叫假的。

味全龍隊「金臂人」黃平洋當年月薪24萬元是全聯盟最高，象隊陳義信、李居明、林易增都超過20萬元，成為月薪20萬元以上球員最多的球隊，陳義信從原本18萬加到23萬，加薪28%是全隊最高，還一度對調薪數字不滿。

路易士來台首季就是頂級身價，直接超越隊友帝波（6100美元）、葛雷諾（5800美元）、瓊玆（5700美元），這部「打擊機器」一度不適應環境，但很快展現打擊火力， 和葛雷諾、王光輝共組中心打線，不但幫助象隊再奪總冠軍，也拿到安打王。

路易士在象隊3個球季拿過兩次安打王，以及打擊王、打點王各1次，1997年轉戰日本職棒巨人隊，98、99年返台投效台灣大聯盟生活雷公隊，月薪也超過1萬美元，2001年還到南韓職棒起亞虎隊打球。

中信兄弟隊曾在2015年3月25日推出「Bravo Legend向傳奇致敬」活動，路易士、帝波離台多年後舊地重遊，在台中洲際球場看到昔日隊友心情激動；路易士當時表示，感謝球迷還記得他，台灣球場硬體設備也有很大進步。

路易士說，以前比賽結束後，都直接在場邊休息區換衣服，在象隊打球是很美好的回憶。