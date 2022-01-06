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中職／統一獅補強三連發 網羅149轟砲手羅薩里歐
統一獅隊新球季補強三連發，前天簽下胡金龍、昨天續約洋將布雷克，今天宣布簽下洋砲羅薩里歐（暫譯，Wilin Rosario），曾有過美、日、韓職經驗，生涯累積149轟的重砲加盟。
羅薩里歐主要守備一壘，2011年到2015年效力美職科羅拉多洛磯隊，在大聯盟累積出賽447場，安打413支，全壘打71支，打擊率3成06。
2016到2017年，羅薩里歐轉戰韓職效力韓華鷹隊，累積出賽246場，安打309支，全壘打70支，打擊率3成3；2018效力日職阪神隊，出賽75場，安打68支，全壘打8支，打擊率2成42。
2019年羅薩里歐回到美職體系，在小聯盟3A出賽105場，安打124支，全壘打20支，打擊率3成。
羅薩里歐今年球季加入獅隊陣容，預計2月抵台報到，獅隊表示，目前除了布雷克、羅薩里歐外，還有兩到三位的洋投正在洽談中。
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