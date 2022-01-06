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中職／「總仔」陳金鋒下場小露一手 網：真的要跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將二軍總教練陳金鋒，在近日重訓營親自指導球員投打技巧，並上場打擊小試一手（右）。 記者季相儒／攝影
富邦悍將二軍總教練陳金鋒，在近日重訓營親自指導球員投打技巧，並上場打擊小試一手（右）。 記者季相儒／攝影

「巨砲」陳金鋒接掌悍將二軍總教練兵符，近日如火如荼展開一連串特訓，他也親自指導投、打技巧並小露一手，吸引現場球員與教練熱切關注。

近日富邦悍將釋出重訓營場邊花絮影片，看見二軍總教練陳金鋒整個霸氣外漏，認真雕琢球員打擊姿勢、出力部位與球棒握法等等。影片後段還能看到，陳金鋒拿起久違的球棒，準備上場小試一手，在旁的黃泰龍教練，也不忘幽默提醒，「你注意一點，不要扭到腰喔，星期天還要開會。」

在眾多球員殷切目光下，陳金鋒第一次揮棒落空，他還轉向大家說：「嚇到了齁」，試圖打圓場，但第二次打擊又漏氣揮空，直到第三次才成功將球擊出，他也以剛剛練習太多為由替自己找台階下，逗得現場球員不亦樂乎。

不少球迷能目睹陳金鋒睽違已久打擊英姿，感到十分感動並大讚鋒哥寶刀未老，「打擊揮棒軌跡短 揮棒速度還是很快讚！」、「真的要跪了！他拿起球棒走向練習區了，彷彿旁邊颳起了旋風」、「真心認為 明年的宇宙邦會很強!」

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