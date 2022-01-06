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中職／比美韓職百勝洋投 韓媒看好布雷克至少能在台灣投8年

聯合新聞網 / 綜合報導
布雷克成功續留統一獅，韓媒看好他至少能在中職投8年。 聯合報系資料照
布雷克成功續留統一獅，韓媒看好他至少能在中職投8年。 聯合報系資料照

統一獅日前確定留住勝投王布雷克，他將以一年約持續在中職打拼，推測月薪為40萬美元。而曾有過韓職資歷的布雷克，獲韓媒讚許他就像該國職棒首位百勝洋投尼柏特翻版，看好他至少能在中職打8年。

現年27歲的布雷克，在2020年轉戰中職加盟獅隊後表現亮眼，至今在獅隊總計拿下22勝7敗，防禦率2.9成績，去年賽季更以17勝勇奪勝投王寶座，防禦率1.83與三振數157次，也高居聯盟第二。球隊也肯定布雷克優質表現，從季末就積極展開慰留，昨天也正式以整季保障合約續約一年。

韓媒《starnews》得知布雷克成功續留中職，也看好他未來表現，並稱他為「台灣版尼柏特」。韓媒先指出布雷克在韓職表現並不如預期，在2019先遭到SK飛龍網羅放入讓渡名單，轉至樂天巨人後又被拒絕續約，共計在韓職僅出賽29場，繳出6勝10敗不及格成績。

然而布雷克隨後轉戰中職整個脫胎換骨，表現非常亮眼，韓媒也把他的表現與韓職首位百勝洋投尼柏特相比，認為他在有年齡優勢下，只要不出意外可長期效力中職，並預測至少能打8年。

值得一提的是中職首位百勝洋投是曾效力興農長達9年、拿下108勝排中職史上第二的勇壯，目前最有機會追上他的是先後效力過桃猿與悍將，累積9年年資，目前拿下97勝的羅力，而他只要再投滿一季就能不受洋將名額限制，只是目前仍未與悍將達成協議。

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