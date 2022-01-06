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中職／布雷克年薪推測40萬美元 德保拉是全聯盟最高

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊昨天宣布簽回去年勝投王布雷克，但未公布合約內容，推測本季身價應在40萬美元左右。 聯合報系資料照
統一獅隊昨天宣布簽回去年勝投王布雷克，但未公布合約內容，推測本季身價應在40萬美元左右。 聯合報系資料照

統一獅隊昨天宣布簽回去年勝投王布雷克，但未公布合約內容，推測本季身價應在40萬美元左右，不過這個數字還非中職洋將頂級，中信兄弟隊德保拉、泰迪預料至少都達50萬美元，德保拉更是全聯盟外籍球員身價最高。

中職洋將月薪2.5萬到3萬美元已是常態，幾乎沒有身價低於2萬美元，但單季實領10個月，從來台報到算到離台為止，從年薪來看約是25萬到30萬美元。

布雷克在獅隊兩個球季投出22勝，去年17勝在中職投手排名第1，據了解，獅隊本季和他簽下的新約，保障年薪應是35萬美元，另有5萬是激勵條款，從他的投球實力看來，拿到40萬美元看來問題不大。

富邦悍將隊退役洋投索沙，今年轉戰樂天桃猿隊，據悉前兩季在悍將合約達120萬美元，正和悍將協商新約的羅力，也剛走完兩年100萬美元合約。

兄弟洋投德保拉決定留下，推測本季合約應有60萬美元，去年效力獅隊的泰迪，在兄弟決定出手後，年薪應在50萬美元左右，布雷克目前身價在洋將排名第3。

中職 布雷克 德保拉

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