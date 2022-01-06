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中職／27歲前阪神投手挑戰海外 來台打球也是目標
前阪神隊投手福永春吾發布宣言，要向海外職棒挑戰，中華職棒、韓職都是目標，希望投出成績後再回到日本職棒，也透露去年原本就有打算挑戰中職，只是因疫情無緣。
福永春吾已經收到海外職棒的邀約，他表示：「語言不通的地方有點擔心，但到海外打球的期待感更高，我一直都想到與日本不同的環境打棒球。」
27歲的福永春吾生涯從獨立聯盟出發，在2016年獲得日職青睞，透過選秀加入阪神隊，隔年開始連續四年在一軍出賽，不過累積只有7場、9局，防禦率17.00，2021年回到獨聯德島隊，出賽35場，拿下1勝2敗11救援、防禦率1.64。
去年5月福永春吾原本就已打算到中職測試，但最終因疫情關係必須持有工作簽證，所以無法成行，福永春吾表示，希望在台灣或是韓國累積經驗，然後再次回到日本職棒。
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