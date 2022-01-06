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中職／站上左打區 胡金龍2022年首轟「獻給綠島」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供

球員工會回饋列車自2013年啟動以來首次造訪離島，昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流，胡金龍還轟出一發兩分砲，笑稱：「2022年首轟就獻給了綠島。」

胡金龍因群組發言事件風波，已經1年半未出賽，透過自主訓練維持狀態，在去年季後與富邦悍將隊合約到期，也被移出60人名單外，以自由球員之身與統一獅隊簽下新合約，復出首轟在綠島提前出爐。

活動中的Mini Baseball時光，由胡金龍與楊聖均擔任隊長，比賽過程十分拉鋸，直到右打的胡金龍站上左打區，敲出一發兩分砲，才以些微比數險勝，胡金龍開玩笑說這是2022年首轟，獻給了綠島，「真的非常幸運」。

比賽中演出多次美技守備的陳子齊同學賽後表示，球星大哥哥們都非常親切，很喜歡他們、會努力向他們兩位看齊。

公館國小高志翔校長則表示，這是綠島首度迎接職棒球星到訪舉行回饋活動，非常難得，也希望未來透過棒球串聯起與本島學校、社區球隊的「棒球遊學」，實踐「你來陪我們打球，我們教你玩水」的交流理念。

賽後的球星分享座談時間，胡金龍不吝嗇地分享自己在職棒努力堅持的故事，並強調唯有不斷的練習，才能成就場上的表現。

而楊聖均則分享自己發現腦部腫瘤後，開刀、復健，再重返球場的心路歷程，小朋友們也暖心齊聲祝福，期待他步步找回昔日強勢表現。

此站活動中，綠島公館國小的藝術老師，特別設計了時下最流行的「自由織Art Weaving」課程，希望在地的孩子與球員共同發揮想像力，織出自己心目中最美的綠島風景，胡金龍與楊聖均與同學們分組合力創作，作品也獲得老師的高度讚賞。

球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供
球員工會回饋列車昨天由胡金龍與楊聖均帶隊，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行交流。圖／球員工會提供

胡金龍 棒球 富邦悍將

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