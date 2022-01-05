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中職／味全龍續約伍鐸、布里悍協商中 確定用雙洋砲

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊伍鐸。圖／聯合報系資料照
味全龍隊伍鐸。圖／聯合報系資料照

味全龍隊洋將補強有新進度，除了已經確定的洋投鋼龍、新洋砲奈許（Telvin Nash）外，領隊任中傑今天透露，老面孔伍鐸也成功續約，布里悍仍在協商中，另外鎖定具有美日資歷的洋砲。

揮別富邦悍將隊時期低潮，伍鐸去年加盟味全龍隊後，扮演先發、中繼「工具人」角色，整季出賽34場、20場是先發，拿下12勝5敗、防禦率2.90，新球季也將繼續成為龍隊投手群定心丸。

布里悍去年球季出賽8場，取得4勝1敗、防禦率僅0.60的宰制級成績，也獲得培證英雄青睞，買斷合約後重返韓職，不過因家人因素未能待滿整季，龍隊是否順利爭取回鍋，仍在等待協商結果。

龍隊受惠於擴編球隊條例，今年仍有多一名洋將的優勢，有望以2打3投的配置展開新球季，第二名洋砲鎖定具有大聯盟與日職經歷的野手。

味全龍 伍鐸 布里悍

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