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木棒聯賽／1月9日開打 平鎮喊出盼締造4連霸

中央社 / 台北5日電
110學年度高中棒球聯賽木棒組即將開打，前旅美投手郭泓志參加開賽記者會。聯合報系記者蘇志畬／攝影
110學年度高中棒球聯賽木棒組即將開打，前旅美投手郭泓志參加開賽記者會。聯合報系記者蘇志畬／攝影

110學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共有46支隊伍參加，再創新高，賽事將於1月9日起在高雄市及台南市的8個球場點燃戰火，平鎮高中球員黃保羅喊出要締造木棒聯賽4連霸。

今年共有3所新加入高中棒球硬式木棒組聯賽的學校，分別是台南市國立白河商工、台南市私立陽明工商及台北市私立稻江高商，讓木棒組賽事競爭更激烈。除了既有的個人獎項及團體獎盃外，為鼓勵選手們團隊合作、爭取團隊及個人榮譽，增加前8名教練及球員個人獎牌。

高中棒球硬式木棒組聯賽共分4階段，第1階段是分組循環賽，從1月9日進行至13日；第2階段為24強分組循環賽，從1月14日進行至16日；第3階段為16強分組循環賽，從2月19日進行至24日；第4階段為12強單敗淘汰賽，從3月1日進行至6日。

旅美大聯盟退役選手郭泓志在今天記者會中發表「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計畫」，與教育部體育署合作，預計將自高中硬式木棒組及鋁棒組的學校中，選出北、中、南、東區代表，長期每2週透過實際互動，傳遞系統化運動科學訓練，期待幫助青棒選手提升運動表現、預防運動傷害、恢復疲勞，以延長球員運動生命。

今天也有出席記者會的西武獅隊旅日選手吳念庭則勉勵在場青棒選手，「比賽有輸贏，比完還是會繼續，因此勝負不要看太重，該做的準備好，機會是留給準備好的人。」

棒球 西武獅 平鎮高中 郭泓志

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