快訊

桃機清潔員再傳3例確診 疑都是大夜班人員

管中閔變「管董」 教育部同意2名頂大校長兼任文大董事

大專聯賽／陳俊仁敲再見安 不怕左投每晚揮棒調整

中央社 / 台中5日電
台東大學與台北市大5日交手，台東大學陳俊仁（中）9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝。 中央社
台東大學與台北市大5日交手，台東大學陳俊仁（中）9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學與台北市大交手，台東大學陳俊仁不怕左投、9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝，教頭稱讚陳俊仁有天分，他也每晚揮棒維持調整。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽台東大學今天與台北市大交手，台東大學先發投手游騰堯完投9局僅失1分責失分、好投壓制。

兩隊9局上打完1比1戰成平手，台東大學9局下靠著陳俊仁再見二壘打，順利拿下複賽第3勝，保有晉級4強機會。

台東大學總教練王信民受訪表示，陳俊仁打擊很有天分，訓練很投入、也滿有想法的，知道要設定什麼球攻擊，而且不怕左投，從複賽到現在每場比賽幾乎都有1支安打，今天多次得點圈有人機會打線沒有把握好，還好最後關鍵時刻有把握住。

陳俊仁表示，上次敲出再見安打已經是國中時期，高中時打擊沒有這麼出色，升上大學後王信民有幫忙調整打擊姿勢不好地方，此次大專聯賽調整狀況不錯，要求自己訓練投入，晚上有空就會揮棒調整。

教練提到陳俊仁不怕左投，但陳俊仁透露其實高中打左投打不好，升上大學後調整比較好、才變得不怕左投，面對今天台北市大先發左投張鈞翔，雖然前半段打不好，但有觀察到投手喜歡投內角，設定好要的球出棒、收到好的效果，打出睽違許久的再見安打、很開心。

棒球

延伸閱讀

中職／家鄉因素捨龍就獅 胡金龍70萬月薪恐遭大砍7成

大專聯賽／潘文輝飆最速157公里更自信 想超越林振瑋

大專聯賽／蕭柏頤7.1局無失分 美和科大複賽首勝

大專棒球聯賽／陽任楷剛猛下勾想再進化 爸爸陽介仁建議先求準

相關新聞

中職／味全龍續約伍鐸、布里悍協商中 確定用雙洋砲

味全龍隊洋將補強有新進度，除了已經確定的洋投鋼龍、新洋砲奈許（Telvin Nash）外，領隊任中傑今天透露，老面孔伍鐸...

中職／連兩天重磅補強 統一獅與布雷克續約

統一獅隊再獲重量級補強，繼昨天宣布簽下胡金龍後，統一球團今天宣布新球季成功留住洋投布雷克（Brock Dykxhoorn...

中職／看胡金龍延續生涯 郭泓志要他幫找工作：我可以打擊

看到胡金龍與統一獅隊簽約消息，前旅美投手郭泓志今天參加活動時表達羨慕之情外，希望他能夠好好珍惜機會，還開玩笑說有機會幫忙...

棒球／郭泓志投身基層棒球 林振瑋就是「活招牌」

高中木棒聯賽將在1月9日開打，前旅美球星郭泓志在開賽記者會上揭曉今年將展開的基層培育計劃，外甥林振瑋球速從130多公里進...

日職／吳念庭下周返日備戰前 先吃難忘牛肉湯

旅日好手吳念庭回台行程滿滿，今天參加高中木棒聯賽開賽記者會後，下周就準備返回日本，銜接西武隊2月1日展開的春訓，返台短短...

木棒聯賽／1月9日開打 平鎮喊出盼締造4連霸

110學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共有46支隊伍參加，再創新高，賽事將於1月9日起在高雄市及台南市的8個球場點燃戰火，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。