大專聯賽／游騰堯自請先發完投勝 台東大學複賽第3勝

大專棒球聯賽（公開一級）台東大學今天與台北市大交手，台東大學投手游騰堯自責前一場敗投，今天自請扛先發、完投失1分好投壓制，陳俊仁敲出再見安打，終場以2比1拿下複賽第3勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，台東大學今天賽前複賽戰績2勝2敗，想要拚晉級4強，今天與台北市大比賽很關鍵。

台東大學先發投手游騰堯3日與輔仁大學比賽後援吞敗，賽後馬上跟教練反映自願扛起今天比賽先發，也用好表現幫助球隊。

游騰堯今天總計用114球投9局，被敲出6支安打，投出1次觸身球保送、6次三振，前8局都沒有失掉分數，直到9局接連被敲2支安打失掉唯一1分，雖然9局有危機，但最後連飆2次三振，沒有多掉分數。

台東大學首局靠著四壞保送、犧牲短打、失誤、野手選擇先馳得點，9局上北市大追回1分、扳平比數，9局下台東大學靠著觸身球保送、犧牲短打、陳俊仁再見二壘打，幫助球隊拿下勝利。

台東大學總教練王信民受訪表示，這場比賽很重要，如果輸球，後面比賽就算全贏，想要晉級還是要看互咬狀況，台東大學在下風，拿下這場比賽、晉級4強機會增加很多。

王信民稱讚游騰堯表現很關鍵，就算9局有危機也沒有想過把他換下來，游騰堯雖然先發、後援兩頭跑，但也提醒球員做什麼要像什麼，球隊投手群都是以先發訓練，先發投得好、後援也沒有太大問題。

游騰堯表示，上一場自己搞砸比賽很自責、不想要拖累球隊，覺得自己有能力，所以爭取今天先發，投球策略讓打者打不好、節省用球數，可以投多少算多少。

今天9局有狀況，游騰堯表示想辦法把球壓低，攻擊對手的弱點；9局失掉1分退場，游騰堯顯得有點沮喪，他表示覺得抱歉，還讓打者多打一局，還好最後結果是好的。