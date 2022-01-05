棒球／郭泓志投身基層棒球 林振瑋就是「活招牌」

高中木棒聯賽將在1月9日開打，前旅美球星郭泓志在開賽記者會上揭曉今年將展開的基層培育計劃，外甥林振瑋球速從130多公里進步到157公里，就是最好的「活招牌」。

郭泓志退休後在台南成立訓練中心，今年2月開始與教育部體育署合作，將系統化運科訓練傳遞給有需要的學校，目標是國、高中，郭泓志說：「藉由訓練，讓他們有不一樣的想法」。

郭泓志涯開過8次刀，他說：「不是每個人都像我有這麼好的運氣，開這麼多刀還可以回到場上。」所以希望在青棒階段培養正確的觀念，減輕受傷風險。

郭泓志的外甥林振瑋一直跟著訓練，現就讀文化大學的他在大專聯賽飆出157公里球速，郭泓志表示，林振瑋高中球速不算快，但花了一年多時間，到了大學剛好展現出成果，「所以我也拿他的例子來鼓勵基層球員，不要受限於自己當下實力，持續努力，在未來達到自己的天花板」。

不是所有學校都有重量訓練的資源，郭泓志也表示，所謂重量訓練不只是負重，重點是增加運動表現，職業球隊在季後也會透過彈力帶或是左右移動、身體平衡等不同訓練去突破，「希望把這個觀念慢慢傳給球員」。