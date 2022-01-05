日職／吳念庭下周返日備戰前 先吃難忘牛肉湯
旅日好手吳念庭回台行程滿滿，今天參加高中木棒聯賽開賽記者會後，下周就準備返回日本，銜接西武隊2月1日展開的春訓，返台短短時間還不忘吃一碗思念的牛肉湯。
吳念庭球季後返台先經歷隔離，到12月底才出關，但為了回到日本要隔離兩周，預計下周就要搭機離台，等不到1月底的過年，他表示：「已經很久沒有在台灣過年，今年過年又比較早，滿可惜的。」
在台灣這段時間，吳念庭主要跟著父親吳復連執教的興富發隊自主訓練，他表示，去年也是這個方式，結果有好的收穫，「保持一樣的訓練模式，希望今年也會好起來」。
對於新球季目標，吳念庭說：「也是要競爭。」因為回到日本從春訓開始就是戰場，教練提醒，每一個人都是同一條起跑線去競爭，吳念庭也希望維持多守位的優勢、提升隊內價值，「等教練要用你的時候，展現自己的實力」。
短短回台不到1個月時間，吳念庭也回到台南老家與長輩相聚，趁機吃了懷念的牛肉湯，這家沒有招牌的無名牛肉湯讓他忍不住讚嘆說：「超好吃的。」也感慨「怎麼現在每一家牛肉湯都要排隊」。
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