木棒聯賽／46隊參賽創新高 郭泓志、吳念庭勾起回憶

110學年度高中棒球聯賽木棒組將在1月9日開打，今年參賽46隊創下新高，經過4階段競爭後，冠軍將在3月6日誕生，衛冕軍平鎮高中喊話四連霸。

木棒聯賽今年新增3所學校，分別是分別是台南市私立陽明工商、台北市私立稻江高商，和去年剛在黑豹旗打進8強的台南白河商工，去年決賽爭冠的平鎮高中、穀保家商都喊出以冠軍為目標。

教育部體育署副署長洪志昌表示，在少子化的年代裡，木棒聯賽的隊伍數還能創下新高，要感謝學生棒球聯盟的努力，持續舉辦精彩的賽事。

今天開幕儀式上，也邀請前旅美投手郭泓志和旅日野手吳念庭到場分享經驗，郭泓志也透露與體育署合作的「高中棒球星宿運科提升訓練試辦計劃」，將從木棒組、鋁棒硬式組學校中選出各地代表，由郭泓志及專業運動科學團隊，透過實際互動傳遞系統化運科訓練。

郭泓志表示，主要是傳遞運動科學的概念，讓選手提升自主訓練的能力，不會受到場地限制，減少受傷風險也增進運動表現。

吳念庭先在平鎮高中打了半年後，才轉到日本發展，比較兩地高中訓練差異，他認為日本上課時間比較多、團體練習時間較少，需要靠大量自主訓練補強，「教練會提醒你缺乏的地方，自己要去補不足」。