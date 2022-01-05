中職／看胡金龍延續生涯 郭泓志要他幫找工作：我可以打擊

看到胡金龍與統一獅隊簽約消息，前旅美投手郭泓志今天參加活動時表達羨慕之情外，希望他能夠好好珍惜機會，還開玩笑說有機會幫忙介紹一下，「我打擊也可以喔。」

胡金龍因群組發言風波，遭到富邦悍將隊冷處理，冰封期近2年，直到季後合約到期被移出60人名單、成為自由球員，昨天獅隊宣布簽約，回到家鄉台南重新開始，右打戰力也正好是獅隊所需。

這兩年胡金龍雖然無法在一、二軍出賽，同是南英商工校友的郭泓志表示，近期都有保持聯絡，看到他很認真的在訓練，無論重量或是打擊訓練，「維持他的狀態，所以才能很快找到機會」。

對於外傳胡金龍薪水遭到大砍，月薪從70萬掉到20萬元，郭泓志表示，能有球打就很好，「現在就算10幾萬我也想回去，希望他好好珍惜，打出人生另一個高峰，我之前待過統一，蘇總（蘇泰安）很照顧我們台南子弟」。

郭泓志在2018年告別職棒球場，隨後在台南開設斯博森運動會館，他也開玩笑說，希望胡金龍幫他找工作機會，就算打擊也OK，「之前跟金龍在討論，不看比賽成績的話，我打得應該不會比他差，他也覺得我打擊很有天份」。

畢竟是開玩笑，郭泓志目前主要在基層幫忙，輔助國中、高中生運動科學觀念，希望帶給年輕球員更多好的觀念，郭泓志之前曾說要挑戰球速回到150公里，不過他表示：「要投到150沒問題，問題是能投幾球、幾局？現在我的目標是培養更多投到150公里的球員」。