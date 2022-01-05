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中職／連兩天重磅補強 統一獅與布雷克續約

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊布雷克。圖／聯合報系資料照
統一獅隊布雷克。圖／聯合報系資料照

統一獅隊再獲重量級補強，繼昨天宣布簽下胡金龍後，統一球團今天宣布新球季成功留住洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），簽下一年合約。

布雷克2020加盟獅隊，累計繳出22勝7敗，防禦率2.9，去年戰績17勝4敗，拿下中職勝投王寶座，防禦率1.83、157次三振則排名聯盟第二，僅次於中信兄弟隊德保拉。

去年季末球隊積極與布雷克洽談合約，球隊肯定布雷克優異表現，2022年簽訂年約保障，於今日完成簽約，再次為獅隊效力，預計於今年2月中前抵台報到投入春訓。

獅隊去年球季五名洋將是布雷克、猛威爾、霸能、飛利士以及泰迪，戰力表現不俗，合計拿下40勝18敗、防禦率2.61，勝投、防禦率都是五隊最佳，不過新球季泰迪轉戰中信兄弟隊。

獅隊重訓課程自去年12月27日起展開，1月10日將展開第一階段春訓訓練，於台南棒球場採練五休二，主要以中生代、年輕選手為主，其餘選手將自主訓練調整。

獅隊春訓第二階段將於2月7日起，全隊正式報到，2月9日移獅高雄橋頭青埔棒球場進行訓練，2022統一獅有你真好同樂會「萊野餐」預計2月19日(六)台南棒球場舉辦，統一獅開訓典禮將於2月20日(日)南紡購物中心舉辦。

布雷克 統一獅 棒球

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