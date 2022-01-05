日職／巨人補強震撼彈 迎來前海盜98轟96盜洋砲

前海盜重炮手波蘭柯(Gregory Polanco)新球季將轉戰日職，並披上讀賣巨人戰袍，生涯在大聯盟曾有96轟，98盜壘紀錄，該「大物」級球員補強讓外界大吃一驚。

來自多明尼加的波蘭柯不久前剛滿30歲，2014年在海盜開啟大聯盟旅程，前8場比賽皆擊出安打，刷新隊史紀錄，2016年和2018年分別敲出22轟及23轟，長打能力不俗，生涯一共出賽823場，打擊率.241、696支安打、96轟以及98盜。

然而波蘭柯生涯有開高走低的趨勢，2018年他動了肩膀手術，之後幾年因此走下坡，上個賽季他336個打數只有70支安打、打擊率.208、11轟、36打點、14盜，去年8月遭球隊釋出，後來他與藍鳥簽下小聯盟合約，有慢慢找回身手，24場出賽打擊率.374，敲出9轟和5次盜壘，還有24分打點，OPS高達1.183。。

大聯盟正處封館階段，波蘭柯決定轉而投奔日職，日媒指出他的加盟能夠解決巨人缺乏第5棒人選的問題，巨人上個月已簽下兩屆美國獨立聯盟MVP沃克（Adam Walker），隨著波蘭柯的加入，下季打線和戰力值得期待。