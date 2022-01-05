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亞錦賽／中華培訓隊開訓 大合照有亮點

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
備戰2022年亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊今天在台東開訓。圖／取自中華棒協臉書粉絲團
備戰2022年亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊今天在台東開訓。圖／取自中華棒協臉書粉絲團

備戰2022年亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊今天在台東開訓，中華棒協副理事長林華韋特地到場勉勵外，大合照還有一大亮點，就是最右邊的自由球員「鄉長」陳禹勳

亞錦賽預定3月20日起至28日於台中市開打，中華隊由總教練吳思賢領軍，尋求冠軍2連霸，今起至1月26日在台東展開為期三周的集訓，預計第二周後段會展開分組對抗賽。

今天中華培訓隊開訓，中華棒協副理事長林華韋特地前往台東，勉勵教練團與球員，也期許資深球員傳承經驗與觀念，互相加油。

中華隊大合照中，最右邊出現了穿著中華隊藍色訓練服的陳禹勳，引起球迷好奇，攤開中華培訓隊40人名單並沒有他的名字；樂天桃猿隊投手陳禹勳去年季後行使自由球員權利，仍在等待新球季的落腳處，因此先跟隨培訓隊一起練習。

目前正在舉行的大專棒球聯賽也有培訓隊成員，包括牛棚教練郭勇志正跟隨台體大征戰，而「火球男」潘文輝也仍在母隊開南大學出賽，預計最快1月11日會加入中華隊訓練。

中華隊 陳禹勳 棒協

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