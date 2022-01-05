日職／日本武士隊東奧奪金 田中將大盼更多小孩關注棒球
以9億日圓（約台幣2.4億元)拿下日職史上最大合約的田中將大，曾在美職效力洋基、目前於日職東北樂天金鷲，去年他率領日本國家隊出戰東京奧運，最終奪下隊史首面金牌，日前他接受《WBSC》訪問，表示希望這面金牌能讓更多日本小孩關注棒球。
日本在自家主場奪金後，成為歷史上第四個拿下奧運金牌的國家（古巴、美國、南韓），之前日本有過比較好的成績就只有1996年亞特蘭大奧運拿下銀牌，1992年的巴塞隆納奧運與2004年的雅典奧運拿下銅牌，不過在這次東奧陣中王牌投手田中將大表現不如預期，在面對美國的比賽中僅投3.2局被敲6安打失3分，奪6次三振有1保送。
回想起當時奧運表現，田中將大坦言對自己很沮喪，「我以為可以為球隊做更多事，回到家後還是蠻沮喪的，決賽時我坐在牛棚待命，以防總教練需要我，我也在休息室看了每一場比賽。」
田中將大提到希望能藉由這次奪金，吸引更多小孩打棒球：「很難過看到日本能夠打棒球的公園數量越來越少，我希望日本奪下金牌後，能夠吸引更多孩子打棒球，同時盼家長能給小孩機會，去嘗試任何運動，讓他們選擇自己想做的事。」
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