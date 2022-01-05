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中職／家鄉因素捨龍就獅 胡金龍70萬月薪恐遭大砍7成

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅搶先味全龍攔胡停賽超過500天的胡金龍，和他簽下1年合約，不過月薪可能從70萬跌落20萬。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
統一獅搶先味全龍攔胡停賽超過500天的胡金龍，和他簽下1年合約，不過月薪可能從70萬跌落20萬。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

統一獅昨晚扔下補強震撼彈，搶在味全龍之前成功攔胡「冰凍」超過500天的胡金龍，和他簽下1年合約，不過據《自由時報》報導，月薪可能大砍7成，從70萬跌落20萬。

胡金龍前年和富邦悍將簽下2年合約月薪高達70萬，但因他在校友會群組留言「打爆富邦換總A」，從此被球隊冷凍近一年半時間無法上場打球，直到上個月被球團放到60人名單之外才重獲自由，獅領隊蘇泰安表示，在胡金龍被放在戰力外名單後，雙方就開始接觸，並考量獅隊隊型之不足，決定邀請這位具長打能力的右打者入隊。

獅隊「恐左」症相當嚴重，陣中招牌「外野三鬼」蘇智傑、陳傑憲和林安可全都是左打，從去年台灣大賽就能顯現出右打戰力的重要性，這兩年也完全找不到兄弟王牌左投德保拉的解藥，反觀胡金龍生涯對左投打擊率0.358和對右投打擊率0.352都很出色，他的加入不但能夠平衡左右打不均的問題，還能讓獅隊面對左投時展現出侵略性。

悍將去年季後進行大改組時，除了傳出要挖角教練的人選，網路上也盛傳「胡金龍要去味全」的傳聞，當時龍隊球團對外回應「若總教練有需要，再跟球團討論」。外界認為龍隊球員平均年齡相對年輕，若成功延攬這名老將，勢必能在帶領年輕球員上起到作用，會是一筆雙贏交易。而據《自由時報》指出，龍隊總教練葉君璋對於延攬胡金龍確實有興趣，只是胡金龍最後因家鄉因素選擇加盟統一獅隊。

此外報導中透露，去年月薪高達70萬的胡金龍，今年薪資將大幅縮水，預計恐剩3成大約20萬，不過昨日獅隊並未公開合約細節，將等到全隊薪資談妥後再一併公布。

薪資 台南 強震 成大

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