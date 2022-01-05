大專聯賽／蕭柏頤7.1局無失分 美和科大複賽首勝

中央社 / 台中4日電
蕭柏頤7.1局無失分 大專聯賽美和科大複賽首勝 110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽美和科大4日比賽沒有退路，投手蕭柏頤（圖）先發7.1局無失分，率隊以2比0擊敗開南大學，拿下複賽首勝；蕭柏頤拿手滑球師承郭健瑜，各方面都進步要再挑戰選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年1月4日 中央社
蕭柏頤7.1局無失分 大專聯賽美和科大複賽首勝 110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽美和科大4日比賽沒有退路，投手蕭柏頤（圖）先發7.1局無失分，率隊以2比0擊敗開南大學，拿下複賽首勝；蕭柏頤拿手滑球師承郭健瑜，各方面都進步要再挑戰選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年1月4日 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）複賽美和科大今天比賽沒有退路，投手蕭柏頤先發7.1局無失分，率隊以2比0擊敗開南大學，拿下複賽首勝；蕭柏頤拿手滑球師承郭健瑜，各方面都進步要再挑戰選秀

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽採單循環賽制，美和科大今天賽前吞下3敗，是8強球隊中唯一還沒有拿下勝場的球隊，今天與開南大學交手、沒有退路。

美和科大派出投手蕭柏頤先發，總計用130球投7.1局，被敲出7支安打，投出偏多6次四死球，4次三振，力守不失分，幫助球隊拿下關鍵勝利。

美和科大3局靠著失誤、接連盜壘、失誤，先持得點，4局再靠著李昌洲安打開啟攻勢、暴投上到二壘，再靠著李鴻偉安打送回團隊第2分。

美和科大拿下複賽首勝，總教練鄧蒔陽表示，關鍵在先發投手蕭柏頤的壓制力，「投手壓制力夠好，守備起來也輕鬆」。

鄧蒔陽透露，原本7局就想要讓蕭柏頤退場，但他主動要求續投，8局續投出現保送，才決定將蕭柏頤換下場。

目前大三的蕭柏頤去年參加中職選秀沒有獲得球隊青睞，但鄧蒔陽認為蕭柏頤心態上進步很多，也鼓勵球員，要把目標放高一點，不要只放在城市隊、因此侷限自己的能力，目標是職棒、投球內容層次質感會更不同。

蕭柏頤對今天投球內容較不滿意的地方是保送偏多，苦笑說要再度蟬聯球隊保送王。蕭柏頤的拿手滑球是球隊教練、退役職棒球員郭健瑜傳授，過往投的滑球速度僅110公里出頭，郭健瑜教的滑球可以投到120幾公里，又更接近直球、可以有效擾亂打者。

蕭柏頤今年將再度挑戰中職選秀，他細數自己的進步，包括最快球速有進步至145公里，也不再像前兩年會怕怕的、很享受舞台表現，把想法放的乾淨一點，勇敢跟打者對決。

選秀 郭健瑜

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