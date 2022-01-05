大專聯賽／潘文輝飆最速157公里更自信 想超越林振瑋

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學投手潘文輝登板後援飆出生涯最速157公里，他喊話要追上、甚至超越另一名火球男林振瑋；過去被評控球不好，潘文輝改善控球、越投越有自信。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，開南大學今天與美和科大交手，兩隊8局打完，開南0比2落後。

美和9局又有攻勢，靠著保送、失誤上壘，開南換上火球男潘文輝登板後援，連抓3個出局數、化解再掉分危機，今天總計用8球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，球速再進步1公里，飆出生涯最速157公里。

開南終場以0比2吞敗，但潘文輝越投越有自信，總教練郭李建夫受訪表示，今天幫潘文輝看動作，投球不會像之前卡卡的，變化球好很多，揮臂也很順暢，很開心他可以突破個人極速，也有鼓勵他，「照這樣投、應該會很有成就感」。

郭李建夫表示，潘文輝控球修正之後，自信心感覺比之前暴增很多，之前直球沒辦法很順心意去掌握，但從大專聯賽開打到現在越投越好、一直在進步。

潘文輝表示，今天感覺跟平常沒什麼不同，知道過往被評價只知道催球速、控球不好，這也更激勵自己。「我還蠻喜歡聽這些批評的，也可以知道哪裡不好、才能修正。」

潘文輝對自己的直球速度一直很有信心，現在控球越來越好、自信心也增加；被問起會不會想跟文化大學最快球速158公里的火球男林振瑋比，潘文輝坦言：「會呀，就是想要追上他、甚至超越他的速度，但準度還是要顧。」

隊友林昱珉確定與美職響尾蛇隊簽約，潘文輝表示，旅外仍然是目標，雖然會心急，但重要的是比賽把每個小細節、每個任務做好，「林昱珉也鼓勵我，說在美國等我」。