中職／可敬的對手兼好友 「金鏞連線」在府城合體

統一獅隊今天宣布重磅補強，以一年合約簽下已經超過一年半沒比賽的胡金龍，今年將是他踏入中職的第10年、第9個一軍賽季，身邊同隊打拚的隊友換了一批人，其中有最熟悉的身影陳鏞基。

陳鏞基、胡金龍僅相差1歲，相隔1年展開旅美生涯，多次在國家隊並肩作戰，首度合體是在2001年亞洲盃青棒錦標賽鎮守二、游防線，成棒階段則於2005年世界盃、2006年經典賽及多哈亞運、2010年廣州亞運攜手，打造「金鏞連線」威名。

兩人原有機會也一起收集奧運版圖，但陳鏞基在2008年6月膝蓋動刀，不僅打不了北京奧運，也等不到9月擴編上大聯盟的機會，旅美最高層級止步3A。

胡金龍轉戰獅隊後，許多球迷第一個聯想到，「金鏞連線」又在一起了，這是他們自2017年經典賽後首度同隊，且是在職棒領域同隊打拚。

兩人結束旅美生涯、回到台灣打球時，都以狀元之姿投入戰場，陳鏞基為2010年選秀狀元，胡金龍則是2012年義大犀牛以狀元籤選進，當年胡金龍決定投身中職時，陳鏞基也曾表態：「胡金龍是可敬的對手，我們從美國到現在，一路都是好友。」而這組超級好友現在將在府城聯手。