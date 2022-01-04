大專聯賽／謝葆錡後援穩守 國體延長賽勝北市大

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，國立體大與台北市大鏖戰至延長賽第10局，國體展現韌性，投手謝葆錡後援2.2局化解危機，捕手廖奕安單場2安2打點，終場以5比4拿下複賽第2勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，國立體大與台北市大今天交手，兩隊9局打完，4比4僵持不下。

突破僵局制延長賽第10局上，國體靠著犧牲觸擊推進，再靠著代打戴昊恩高飛犧牲打送回超前分，10局下國體後援投手謝葆錡穩守不失分，幫助球隊拿下關鍵勝利，賽後國體複賽戰績2勝2敗。

國體後援投手謝葆錡用56球投2.2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振，無失分，最快球速148公里，好投壓制、拿下勝投。

國體今天前半段棒次上壘率不高，8棒先發捕手廖奕安有好表現，2局高飛犧牲打送回球隊第1分，6局再敲出安打幫助球隊添分，今天總計敲出2支安打、貢獻2分打點。

國體總教練邱俊文直言謝葆錡今天表現很關鍵，不愧是球隊的王牌投手，也提到今天比賽對手北市大派出陣中最好的投手侯羿輔先發，有提醒球員想辦法消耗對方投球數、多用小球戰術，不要讓他投的太順、收到不錯成效。

邱俊文表示，今天比賽贏得驚險，兩隊都有機會，很開心球員們都沒有放棄、彼此提醒鼓勵，拿下今天比賽勝利、球隊士氣提升，對後面的比賽也會順利一點。

廖奕安今天先發蹲捕、打8棒，雖然才大一，但很有企圖。廖奕安表示，平常會多與陣中投手群溝通討論，「不會因為一年級就怯場，希望可以扛起主戰捕手。」

廖奕安今天單場2安2打點、手感佳，他表示算是正常發揮，有提早做準備，早一點跟球、把球看清楚。

謝葆錡大專聯賽展王牌身手 增進能力再拚職棒

國體球員謝葆錡從捕手轉投手第2年再成長，今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽，後援2.2局無失分拿下勝投；謝葆錡去年中職選秀落選不失落，增加曝光、增進能力，今年再挑戰選秀。

國立體大球員謝葆錡原本守備位置是捕手，在升大三時，因為捕手接球上有些問題，主動跟教練討論，高中時也曾練投，希望可以轉任投手，對未來會有比較好的發展。

謝葆錡去年轉任投手第1年，以投手的身分投入中職選秀，但是沒有獲得球隊青睞，他表示其實不會失落，本來就沒有預期可以被選上，去年投入選秀的目的是求曝光度，讓球探們知道自己已經轉投手了，也可以知道缺點在哪邊。

謝葆錡自評控球不穩定是最大的問題，還有決勝球忽好忽壞，都是需要再加強的地方；國體總教練邱俊文表示，謝葆錡去年剛轉投手，也明白還有很多地方需要修正，雖然沒能獲得職棒球隊青睞，但透過增加比賽經驗，更明白擔任投手需要注意的細節、面對局面時要怎麼處理。

又多了1年的磨練，謝葆錡更成長，目前最快球速148公里，他也提到過往當捕手的經驗，在投球上也會有幫助，今年畢業如果沒有意外，會再度挑戰中職選秀。

國體今天在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽與台北市大交手，謝葆錡後援2.2局無失分，多次化解危機，幫助球隊守住勝利，在延長賽第10局以5比4拿勝，謝葆錡也拿下勝投。

謝葆錡自評今天表現還好，控球還是有點小問題，沒能有效搶下好球數，多是在滿壘、有壓力的時候，才會比較大膽。

邱俊文表示，複賽已經吞下2敗、今天比賽沒有退路，賽前就有提醒謝葆錡要準備，他今天危機處理做得很好，展現很好的抗壓能力，「不愧是我們球隊的王牌投手」。