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中職／相信胡金龍會懂 蘇泰安不擔心他的過往風波

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍轉戰統一獅，展開新生涯。 報系資料照
胡金龍轉戰統一獅，展開新生涯。 報系資料照

胡金龍身陷「冰風暴」一年半，如今解凍加入統一獅隊，領隊蘇泰安談到他的群組發言惹議事件，認為出身台南的他，應理解獅隊的文化與紀律，「我們並不擔心這個問題。」

胡金龍原為富邦悍將隊主力外野手，卻因遭曝光在南英群組發言「打爆富邦換總A」，遭到球團冷處理，去年球季結束後兩年合約走完，悍將隊將他放在60人名單之外，獅隊出手網羅，他也決定回到家鄉重啟選手生涯。

對於他的過往風波，蘇泰安指出，胡金龍先前已經針對事情說明過，「我想我們並不需要再次和他了解這次事情，已經是之前的事情，也不是發生在統一。」

蘇泰安提到，胡金龍是南部人，就讀南英時期也在台南球場當球僮，「從小都在台南球場有一起生活過，也很了解統一獅的文化和紀律，相信他來到統一獅後應該可以很快融入這個團隊，我們並不擔心這個問題。」

獅隊看中他的攻擊火力，期待補強外野右打這塊，蘇泰安認為他是天生好手，即便已有年紀且一段時間沒比賽，但應該可以很快調整到位，找回過往身手，胡金龍預計近日就會向球隊報到。

胡金龍加入後的另一亮點，就是與好友陳鏞基同隊了，蘇泰安對此也很期待，「金鏞連線，已經看到群組在討論了，都說好期待。」他透露，球團低調進行談約，等到完成後，剛剛也告知團隊內部，相信陳鏞基也得到消息了。

胡金龍 蘇泰安 統一獅

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